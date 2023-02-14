Президент России проведёт совещание с правительством по налоговому администрированию

Москва, , 16:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин 15 февраля в режиме видеоконференции примет участие в совещании с членами правительства на тему основных направлений налогового администрирования в 2023 году. Ожидается доклад руководителя Федеральной налоговой службы Российской Федерации Даниила Егорова, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

В этот же день глава государства по видеосвязи будет участвовать в открытии новых объектов здравоохранения в ряде российских регионов. Перед этим министр здравоохранения Михаил Мурашко доложит президенту о планах строительства и реконструкции медучреждений на 2023 год, уточнили в Кремле.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что вечером 14 февраля Путин может провести международный телефонный разговор.