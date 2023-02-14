Брюссель, 14 февраля, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Украинский министр обороны Алексей Резников прибыл на заседание контактной группы в Брюссель с платком, на котором изображён чертёж советского истребителя Су-27. Об этом 14 февраля сообщила шотландская журналистка Роузи Берчард в Twitter.

Boris Roessler/dpa/ТАСС Алексей Резников

Отмечается, что Резников остановился перед журналистами и показал им платок цвета хаки с изображением Су-27, спросив: «Что это? Вы видите?» Репортеры сказали, что видят истребитель.

На вопрос, откуда Киев планирует получить такие самолёты, он посмотрел вверх и ответил: «С неба». После этого он подтвердил, что истребители являются главной просьбой к Западу по поставкам новых вооружений.

14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходят заседания глав минобороны стран альянса и контактной группы по Украине.