Вашингтон, 14 февраля, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Экс-постпред США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины, республиканка Никки Хейли заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента на выборах 2024 года, передает портал Axios.

Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Никки Хейли

«Я Никки Хейли, и я баллотируюсь в президенты», — сказала она в видеообращении, добавив, что пришло время для «нового поколения».

Как передавало ИА REGNUM, 80-летний президент США Джо Байден заявил, что пока не готов принять решение об участии в будущих президентских выборах 2024 года. Бывший советник по нацбезопасности при Дональде Трампе 74-летний Джон Болтон намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году в качестве кандидата.