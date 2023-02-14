Радев выступил против передачи Украине оружейных запасов Болгарии
София, 14 февраля 2023, 16:09 — REGNUM Поставки оружия Украине из резервов болгарской армии категорически недопустимы, решение конфликта следует искать через диалог, заявил президент Болгарии Румен Радев 14 февраля на брифинге.
По его словам, «партии войны», ничего не понимающие в военном деле, стараются вовлечь Болгарию в процессы разрастания украинского конфликта, контролировать который не смогут. Те, кто настаивает на поставках Киеву оружия, должны сначала победить на выборах и сформировать правительство, а затем принять на себя ответственность за решение о передаче оружия.
«Моя позиция понятна — я категорически против отправок оружия из резервов армии в зону вооружённого конфликта», — подчеркнул Радев.
Конфликт на Украине зациклился «на фазе полного взаимного истощения», он может вовлечь в себя и другие страны. Конфликт не имеет военного решения, к миру нужно идти через немедленное прекращение огня и восстановление диалога, добавил он.
Радев заявил также, что техническое правительство исполнило решение парламента об оказании киевскому режиму военной помощи. Однако в документе чётко сказано, что дальнейшая помощь зависит от возможностей страны. Оборонительный потенциал Болгарии следует не ослаблять, а усиливать.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе Радев заявил, что накачка Украины оружием может привести к глобальному конфликту, и призвал не пытаться «гасить пожар бензином».