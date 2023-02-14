София, , 16:09 — REGNUM Поставки оружия Украине из резервов болгарской армии категорически недопустимы, решение конфликта следует искать через диалог, заявил президент Болгарии Румен Радев 14 февраля на брифинге.

Румен Радев © Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

По его словам, «партии войны», ничего не понимающие в военном деле, стараются вовлечь Болгарию в процессы разрастания украинского конфликта, контролировать который не смогут. Те, кто настаивает на поставках Киеву оружия, должны сначала победить на выборах и сформировать правительство, а затем принять на себя ответственность за решение о передаче оружия.

«Моя позиция понятна — я категорически против отправок оружия из резервов армии в зону вооружённого конфликта», — подчеркнул Радев.

Конфликт на Украине зациклился «на фазе полного взаимного истощения», он может вовлечь в себя и другие страны. Конфликт не имеет военного решения, к миру нужно идти через немедленное прекращение огня и восстановление диалога, добавил он.

Радев заявил также, что техническое правительство исполнило решение парламента об оказании киевскому режиму военной помощи. Однако в документе чётко сказано, что дальнейшая помощь зависит от возможностей страны. Оборонительный потенциал Болгарии следует не ослаблять, а усиливать.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Радев заявил, что накачка Украины оружием может привести к глобальному конфликту, и призвал не пытаться «гасить пожар бензином».