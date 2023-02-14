В МИД Венгрии считают возмутительными ложные обвинения в антисемитизме от постпреда США при ООН

Будапешт, , 15:50 — REGNUM Венгрия считает возмутительными обвинения в антисемитизме со стороны американского постпреда при ООН Линды Томас-Гринфилд и ждёт официальных извинений. Об этом 14 февраля заявил представитель венгерского МИД Мате Пацолаи.

Линда Томас-Гринфилд © JUSTIN LANE/EPA/ТАСС

«Совершенно возмутительно, что постпред США сделала безосновательные и ложные заявления о Венгрии перед представленной в ООН широкой общественностью», — приводит слова Пацолаи Index.

Отмечается, что венгерская сторона смогла пожаловаться только после заседания ООН, поскольку американцы не дали возможности венгерской делегации выступить.

Он добавил, что за закрытыми дверями американская сторона признала ошибку, но не выступила с разъяснениями и извинениями.

Ранее Томас-Гринфилд на заседании в ООН, посвящённом борьбе с антисемитизмом, заявила, что в Венгрии якобы вандалы разрушили памятник жертвам Холокоста.