Москва, , 16:04 — REGNUM В Высшей школе государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС стартовала программа обучения для сотрудников органов публичной власти Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте учебного заведения.

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Цель программы, разработанной по поручению президента РФ Владимира Путина, — ускоренная интеграция новых регионов в российскую систему государственного управления.

В открытии программы приняли участие первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, и. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио главы ДНР Денис Пушилин.

По словам Кириенко, в программе будут выступать управленцы-практики. Речь идёт о вице-премьерах правительства, губернаторах, руководителях агентств и ведомств. В текущем году в программах примут участие до шести тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) призвал закрыть посольства Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Болгарии, Румынии, Словакии и Чехии.