Байконур, Казахстан, 14 февраля, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Денежную выплату за участие в специальной военной операции предложили жителям города Байконура в Казахстане. Об этом 14 февраля сообщается на сайте прокуратуры космического комплекса «Байконур».

Максим Блинов/РИА Новости Памятник «Ракета-носитель Союз» на улице Королёва в городе Байконур

«На постоянном контроле прокуратуры комплекса находится вопрос установления и реализации социальных гарантий жителям города Байконура, принимающим участие в специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В качестве меры социальной поддержки мобилизованным российским гражданам, а также «лицам, добровольно изъявившим желание принять участие в специальной военной операции и заключившим контракт на прохождение военной службы», полагается единовременная денежная выплата в размере 260 тыс. руб.

Подписавшие контракт или их представители могут обратиться за выплатой в управление социальной защиты. Срок со дня поступления заявления до перечисления денежных средств может составлять до 20 рабочих дней.