Бывшего президента Киргизии освободили из колонии
Бишкек, 14 февраля 2023, 15:57 — REGNUM Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустили из исправительной колонии, сообщает 14 февраля РИА Новости.
Ранее по ходатайству адвокатов Верховный суд направил дело Атамбаева на повторное рассмотрение
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года бывший глава Киргизии был приговорён к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Суд принял решение конфисковать его имущество. Бишкекский городской суд в августе 2020 года оставил решение в силе.
В ноябре 2020 года Верховный суд Киргизии отменил приговоры в отношении Атамбаева и отправил дело на пересмотр в первую инстанцию. Позже в Верховном суде отменили своё же решение и восстановили обвинительный приговор, который затем отменили.
В 2022 году Атамбаева оправдали по двум уголовным делам. Экс-главу государства обвиняли в злоупотреблении должностным положением при строительстве школы и незаконной выдаче киргизских паспортов десяти гражданам Турции.