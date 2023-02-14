Бишкек, 14 февраля, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустили из исправительной колонии, сообщает 14 февраля РИА Новости.

IGOR KOVALENKO/EPA/TASS Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

Ранее по ходатайству адвокатов Верховный суд направил дело Атамбаева на повторное рассмотрение

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года бывший глава Киргизии был приговорён к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Суд принял решение конфисковать его имущество. Бишкекский городской суд в августе 2020 года оставил решение в силе.

В ноябре 2020 года Верховный суд Киргизии отменил приговоры в отношении Атамбаева и отправил дело на пересмотр в первую инстанцию. Позже в Верховном суде отменили своё же решение и восстановили обвинительный приговор, который затем отменили.

В 2022 году Атамбаева оправдали по двум уголовным делам. Экс-главу государства обвиняли в злоупотреблении должностным положением при строительстве школы и незаконной выдаче киргизских паспортов десяти гражданам Турции.