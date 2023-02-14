Вадима Абдрашитова похоронят на Троекуровском кладбище

Москва, , 15:41 — REGNUM Прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым пройдет 16 февраля в Центральном доме кинематографистов в Москве, передает РИА Новости.

Вадим Абдрашитов © Михаил Терещенко/ТАСС

Похороны пройдут в тот же день на Троекуровском кладбище.

Как сообщалось ранее, Абдрашитов скончался 12 февраля на 79-м году жизни, причиной смерти стал рак. Соболезнования близким режиссера выразил президент России Владимир Путин. В своей телеграмме он назвал Абдрашитова выдающимся режиссером и педагогом.