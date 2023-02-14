Анкара, , 15:52 — REGNUM Вместо министра национальной обороны Турции Хулуси Акара на заседании НАТО будет присутствовать постпред этой страны при альянсе Левент Гюмрюкчю. Об этом 14 февраля сообщает агентство Anadolu.

Хулуси Акар © Xinhua/Global Look Press

По его информации, министр национальной обороны Турции не будет принимать участие в заседании министров обороны государств —участниц НАТО из-за работ по ликвидации последствий землетрясений в стране.

Отмечается, что после мощных толчков в десяти провинциях Турции продолжаются поисково-спасательные работы. В связи с этим Хулуси Акара вместе с начальником генерального штаба вооружённых сил Турции генералом Яшаром Гюлером и командующим сухопутными войсками генералом Мусой Авсевером после землетрясения прибыли в Хатай.

Уточняется, что министр продолжает координировать восстановительные операции и поисково-спасательные.

«Вместо Акара на заседании министров НАТО Турцию представит постпред страны при Североатлантическом альянсе Левент Гюмрюкчю», — сообщает агентство.

Как передавало ИА REGNUM, в Турции число погибших при землетрясениях возросло до 31 974 человек. Власти Турции отклонили предложение Филиппин направить в страну вторую команду спасателей, так как шансов найти выживших после землетрясения почти не осталось.