Глава минобороны Турции не поедет на заседание НАТО
Анкара, 14 февраля 2023, 15:52 — REGNUM Вместо министра национальной обороны Турции Хулуси Акара на заседании НАТО будет присутствовать постпред этой страны при альянсе Левент Гюмрюкчю. Об этом 14 февраля сообщает агентство Anadolu.
По его информации, министр национальной обороны Турции не будет принимать участие в заседании министров обороны государств —участниц НАТО из-за работ по ликвидации последствий землетрясений в стране.
Отмечается, что после мощных толчков в десяти провинциях Турции продолжаются поисково-спасательные работы. В связи с этим Хулуси Акара вместе с начальником генерального штаба вооружённых сил Турции генералом Яшаром Гюлером и командующим сухопутными войсками генералом Мусой Авсевером после землетрясения прибыли в Хатай.
Уточняется, что министр продолжает координировать восстановительные операции и поисково-спасательные.
«Вместо Акара на заседании министров НАТО Турцию представит постпред страны при Североатлантическом альянсе Левент Гюмрюкчю», — сообщает агентство.
Как передавало ИА REGNUM, в Турции число погибших при землетрясениях возросло до 31 974 человек. Власти Турции отклонили предложение Филиппин направить в страну вторую команду спасателей, так как шансов найти выживших после землетрясения почти не осталось.