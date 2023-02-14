Офис омбудсмена Украины: переселенцы массово жалуются на прекращение выплат

Киев, , 15:22 — REGNUM На Украине внутренне перемещённые лица массово жалуются на прекращение положенных им выплат на проживание. Об этом 14 февраля сообщает офис омбудсмена страны.

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«В офис омбудсмена часто обращаются внутренне перемещённые лица, которые не получают причитающихся им выплат на проживание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за январь поступило 316 жалоб с просьбой восстановить право на выплаты.

При этом в офисе заявляют, что причины связаны с неисправностью в информационной системе и ошибках в персональных данных получателя.

В декабре 2022 года в министерстве социальной политики Украины сообщили, что на учет внутренне перемещённых лиц встали почти 4,9 млн человек. Ежемесячное пособие для них составляет 2 тыс. гривен (около $54) для взрослых, 3 тыс. гривен (около $81) для детей и инвалидов.