Киев, 14 февраля, 2023, 15:22 — ИА Регнум. На Украине внутренне перемещённые лица массово жалуются на прекращение положенных им выплат на проживание. Об этом 14 февраля сообщает офис омбудсмена страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«В офис омбудсмена часто обращаются внутренне перемещённые лица, которые не получают причитающихся им выплат на проживание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за январь поступило 316 жалоб с просьбой восстановить право на выплаты.

При этом в офисе заявляют, что причины связаны с неисправностью в информационной системе и ошибках в персональных данных получателя.

В декабре 2022 года в министерстве социальной политики Украины сообщили, что на учет внутренне перемещённых лиц встали почти 4,9 млн человек. Ежемесячное пособие для них составляет 2 тыс. гривен (около $54) для взрослых, 3 тыс. гривен (около $81) для детей и инвалидов.