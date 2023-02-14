Вашингтон, 14 февраля, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Битва за Артёмовск (Бахмут) дорого обходится киевскому режиму. Об этом пишет американский журнал The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В издании отмечают, что украинские военные не воспринимают Артёмовск как важный стратегический населенный пункт, однако его сдача станет «серьезным импульсом» для Москвы.

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По мнению журналистов, попадание украинской армии в окружение или большие потери со стороны ВСУ могут подорвать доверие к администрации президента Украины Владимира Зеленского как внутри страны, так и за её пределами.

Как сообщало ИА REGNUM, военный корреспондент Александр Сладков заявил, что у Москвы есть оружие, способное превратить Украину в большую дымящуюся яму.