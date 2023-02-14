Киев, 14 февраля, 2023, 15:12 — ИА Регнум. На Украине в рамках программы дерусификации в 2022 году библиотеки списали свыше 20 млн книг на русском языке. Об этом 14 февраля сообщил украинский телеканал 5. ua.

Дарья Драй ИА REGNUM Книги

Отмечается, что после этого с полок были убраны произведения авторов, которые поддерживают Россию, а также книги, напечатанные в подсанкционных издательствах.

По словам директора Днепропетровской городской публичной библиотеки Юлии Бардуковой, русскоязычную литературу изымают из библиотечных фондов, списывают и сдают в макулатуру.

Она также отметила, что более сложная ситуация складывается в научных библиотеках, так как аналогов на украинском языке в фондах нет.