Севастополь, 14 февраля, 2023, 15:10 — ИА Регнум. День святого Валентина — фальшивый праздник, навязанный Западом, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он предложил вместо валентинок написать письма солдатам.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащие читают письма

«Мы поддались на провокацию», — пишет губернатор в своём телеграм-канале, говоря о заимствовании западных праздников.

Те, кто отрекается от своих истоков, могут посмотреть на Украину: там сейчас считают нормальным запретить Деда Мороза и надеть на утренник в детском саду костюм со свастикой, отмечает Развожаев.

Губернатор напомнил о российском Дне семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, и предложил популяризировать его.

«Кому очень хочется отправить в феврале «валентинку», есть предложение вместо этого — написать письмо солдату. Наши защитники улыбнутся и скажут: «спасибо!» Вот это — по-нашему!» — заключил глава Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные заявляют, что письма с поддержкой людей помогают им в борьбе с фашизмом.

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