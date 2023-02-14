Москва, 14 февраля, 2023, 15:14 — ИА Регнум. У Москвы есть оружие, способное превратить Украину в большую дымящуюся яму. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Есть оружие меньшей мощности, но речь может вестись о ямах вместо Луцка, Ровно, Ивано-Франковска, Киева, Черкасс, Полтавы, Винницы», — сказал он, добавив, что Москва пока не готова к подобному мощному и убедительному удару.

По словам Сладкова, военные работают на той площадке, которая им предоставлена.

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Он также сообщил о необходимости донесения до общественности, что специальная операция на Украине ведётся для избавления от угрозы безопасности РФ.

«Они будут здесь. И они хотели быть здесь еще до 23 февраля прошлого года. Я не понимаю, почему эти планы не были обнародованы и не был сделан акцент на доведении этих планов до общественности», — заявил военкор.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине добилась новых успехов. Минобороны РФ на брифинге 14 февраля известило о сбитых в ДНР самолете Миг-29 и вертолете Ми-8, принадлежащих вооруженным формированиям Украины (ВФУ). Также истребительной авиацией ВКС России был уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки.