Осло, 14 февраля, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Восемь танков Leopard 2 немецкого производства, а также другую технику направит Норвегия в качестве военной помощи Украине. Об этом заявил 14 февраля журналистам норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Michael Reichel/dpa/Global Look Press Модель танка Leopard 2A6

«Норвегия передаст Украине восемь танков и до четырёх машин поддержки», — сказал Грам.

Он добавил, что власти страны выделили для ВСУ средства на боеприпасы и комплектующие. Обещанное вооружение будет поставлено в ближайшее время.

Всего у Норвегии 36 танков Leopard 2.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля Грам назвал Россию «наибольшей угрозой для норвежской и европейской безопасности». Конфронтация РФ со странами Запада будет «затяжной», добавил он.