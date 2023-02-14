Анкара, 14 февраля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Мощные землетрясения в Турции и Сирии затронули более 7 млн детей, тысячи из них могли погибнуть. Об этом говорится в отчёте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает 14 февраля телеканал «Аль-Джазира».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Дети в Сирии

Общее число пострадавших детей остается неясным. В десяти провинциях Турции, пострадавших от землетрясений, живут 4,6 млн детей. Свыше 2,5 млн детей пострадали в Сирии, указано в отчёте.

В организации выражают опасения, что «многие тысячи» детей погибли. Серьёзную озабоченность вызывает доступ детей к чистой воде и санитарии, а также возможность получить медицинскую помощь.

«Многие семьи потеряли свои дома и теперь живут во временных убежищах, часто на морозе, а снег и дождь усугубляют их страдания», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным турецких властей, в стране в результате двух мощных землетрясений погибли почти 32 тыс. человек. Пострадали свыше 81 тыс. человек, при этом 8 тыс. человек были живыми спасены из-под завалов.