На южнодонецком направлении уничтожено до 40 военных ВСУ
В Минобороны сообщили о поражении подразделений ВСУ в ДНР и Запорожье
Москва, 14 февраля, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на южнодонецком направлении до 40 военнослужащих ВСУ, сообщили 14 февраля в Министерстве обороны.
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Боевая работа расчетов САУ «Мста-С» в зоне проведения СВО
Огневое поражение подразделениям ВСУ было нанесено в районах Угледара (ДНР), Левадного и Орехова (Запорожская область).
Также на данном направлении было уничтожено шесть единиц техники (танк, три боевые бронированные машины и две гаубицы) и склад боеприпасов (в районе Малиновки в Запорожской области).
Днем ранее, 13 февраля, в ведомстве сообщили о нанесении огневого поражения по скоплениям военной техники и живой силы ВСУ на южнодонецком направлении, уничтожении более 60 военных ВСУ и 10 единиц техники.