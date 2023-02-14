Москва, 14 февраля, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на южнодонецком направлении до 40 военнослужащих ВСУ, сообщили 14 февраля в Министерстве обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа расчетов САУ «Мста-С» в зоне проведения СВО

Огневое поражение подразделениям ВСУ было нанесено в районах Угледара (ДНР), Левадного и Орехова (Запорожская область).

Также на данном направлении было уничтожено шесть единиц техники (танк, три боевые бронированные машины и две гаубицы) и склад боеприпасов (в районе Малиновки в Запорожской области).

Днем ранее, 13 февраля, в ведомстве сообщили о нанесении огневого поражения по скоплениям военной техники и живой силы ВСУ на южнодонецком направлении, уничтожении более 60 военных ВСУ и 10 единиц техники.