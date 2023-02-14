Вашингтон, 14 февраля, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Читатели издания The Washington Post отмечают, что НАТО и США только прикрываются намерениями помочь Киеву, при этом они преследуют свою настоящую цель, которая заключается в том, чтобы разрушить экономику европейских стран, обвалить евро, а также поставлять Западу свой дорогой газ.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По словам одного из читателей, суть данного противостояния состоит в том, чтобы лишить Германию дешевого газа из России и заменить его дорогим американским.

Пользователь считает, что данная миссия была выполнена, когда был отдан приказ взорвать «Северный поток — 2». Читатель также поинтересовался, зачем Украине поставлять самолёты, если задача уже выполнена: Украина разрушена, она потеряла еще 20% территории и 25% населения. Он добавил, что НАТО и США оставят эту страну на произвол судьбы, так же они поступили с Ираком, Афганистаном и Ливией.

Другой читатель напомнил, что курс евро упал и жители западных стран не могут позволить себе нормально жить.

«Десять пакетов санкций навредили Западу больше, чем России. У Канады и США много ресурсов, они не страдают от последствий этих ограничений, как Европа», — пишет пользователь, добавляя, что целью США на Украине является не только нанести ущерб президенту России Владимиру Путину, но и навредить Германии и остальным европейским странам.

Пользователи ресурса отмечают, что все участники конфликта приближаются к третьей мировой войне, забывая о последствиях. При этом поставки оружия Киеву являются безрассудством.