Тверь, 14 февраля, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Изменения в государственную программу «Здравоохранение Тверской области» внесены в ходе заседания регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, увеличено финансирование по ряду направлений: средства предусмотрены на укрепление материально-технической базы и проведение ремонтов медицинских учреждений, развитие службы скорой медицинской помощи, обеспечение медицинских организаций кадрами и другое.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области

«Важно обеспечить в больницах и поликлиниках региона качественное медицинское обслуживание, а это возможно лишь тогда, когда есть современные учреждения, оборудование и грамотный персонал», — считает Игорь Руденя.

На 2023–2025 годы запланировано завершение строительства четырёх детских поликлиник в Твери, Кимрах и Торжке, поликлиники в Старице, продолжится строительство ДОКБ и Бежецкой центральной районной больницы. В этом году проведут ремонт в 13 медицинских учреждениях, а также в Ржевском медицинском колледже. Предусмотрена закупка оборудования в 2023–2025 годах для Ржевской, Бологовской и Осташковской ЦРБ, в текущем году для Нелидовской ЦРБ закупят кольпоскоп.

Также для Нелидовской ЦРБ будет приобретено медицинское оборудование для открытия центра амбулаторной онкологической помощи. В ЦАОП проводят диагностику онкологических заболеваний на ранних стадиях. Ключевую роль в этом играет современное оборудование, благодаря которому увеличивается количество проводимых исследований и общий поток пациентов. Первый в регионе ЦАОП был открыт в Твери на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени В. П. Аваева в 2021-м, в прошлом году начал работу ЦАОП на базе Ржевской ЦРБ. ЦАОПы создаются по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Также в 2023–2025 годах запланировано оснащение оборудованием онкологического диспансера, а по региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» — семи сосудистых центров.

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения и национального проекта «Здравоохранение» в ближайшие три года в населённых пунктах Верхневолжья планируется установить 95 модульных фельдшерских акушерских пунктов и 8 модульных врачебных. В 2022 году в Тверской области было установлено 22 ФАПа и 7 врачебных амбулаторий. Кроме того, за счет федерального и областного бюджета на ближайшие три года предусмотрены средства на предоставление выплат врачам и фельдшерам, переехавшим на работу в сельскую местность. Планируется ежегодно привлекать на работу на такие территории 39 медицинских работников.

Продолжится в Верхневолжье и реализация программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Проект был запущен в прошлом году по поручению президента РФ Владимира Путина. В Тверской области действует государственная программа, направленная на формирование современной системы медицинской реабилитации. Для совершенствования службы медицинской реабилитации в регионе расширяется коечный фонд, закупается современное оснащение. В 2022 году приобретены 64 единицы реабилитационного оборудования для ОКЛРЦ. В ближайшие годы запланировано укрепление материально-технической базы других учреждений региона, где проводится реабилитация. В частности, в 2023 году для Центра имени В. П. Аваева будет закуплено порядка 137 единиц оборудования.

С 2023 года за счет средств федерального и областного бюджета финансируется новое направление — проведение расширенного неонатального скрининга новорожденных на 31 наследственное заболевание. Ежегодно запланировано проведение скрининга не менее 8400 новорожденным.

Среди других направлений госпрограммы приобретение вакцин для вакцинации взрослых и детей, обеспечение работы в регионе службы крови и санитарной авиации, предоставление бесплатных лекарств льготным категориям граждан, развитие паллиативной помощи, закупка автомобильного транспорта для доставки пациентов в медицинские организации, оказание социальной поддержки студентам-целевикам, обучающимся в Тверском медицинском университете и медицинских колледжах, предоставление выплат медицинским работникам выездных бригад скорой медицинской помощи и другие.