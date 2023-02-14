Москва, 14 февраля, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Специальная военная операция на Украине добилась новых успехов. Минобороны РФ на брифинге 14 февраля известило о сбитых в ДНР самолете Миг-29 и вертолете Ми-8, принадлежащих вооруженным формированиям Украины (ВФУ). Также истребительной авиацией ВКС России был уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Украинская армия несет большие потери. Только на краснолиманском направлении за сутки она потеряла до 100 украинских военных и установку РСЗО «Град». На донецком направлении ВС РФ уничтожили свыше 60 военнослужащих ВСУ (Вооруженные силы Украины). Еще до 40 человек украинские военные потеряли на южнодонецком направлении, на купянском направлении ВСУ потеряли до 70 солдат.

На херсонском направлении российскими военными уничтожена гаубица «Мста-Б». Также в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Веселое Днепропетровской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) на Украине была объявлена в феврале 2022 года и продолжается уже 356 дней. В районе Авдеевки уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ.

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