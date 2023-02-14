Москва, 14 февраля, 2023, 14:52 — ИА Регнум. До 100 военных ВСУ уничтожены российскими войсками на краснолиманском направлении. Об этом 14 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа экипажа вертолета Ми-35 в зоне проведения СВО

По его словам, поражение подразделениям ВСУ нанесли российская авиация, артиллерия и огнемётные системы группировки войск «Центр».

Он отметил, что речь идёт о действиях в районах населённых пунктов Терны, Красный Лиман Донецкой Народной Республики (ДНР), Стельмаховка и Серебрянского лесничества (ЛНР).

Кроме того, уничтожены три бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30, а также установка РСЗО «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на купянском направлении до 70 солдат противника.