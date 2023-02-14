Анкара, 14 февраля, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Появилось видео драки футболистов ярославского «Шинника» и украинского «Миная». Об этом 14 февраля сообщает Telegram-канал Baza.

Цитата из видео «Драка российских и украинских футболистов в Турции»

На видео попал небольшой фрагмент драки, в котором футболисты стоят в коридоре друг напротив друга. В какой-то момент один из украинцев пытается сделать выпад в сторону российского игрока. На кадрах один из участников оказался на полу коридора гостиницы, а мужчина в костюме, возможно, сотрудник отеля, пытается остановить потасовку.

Напомним, после инцидента в отель Royal Seginus были вызваны сотрудники правоохранительных органов и медики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футболистов «Шинника» и «Миная» после массовой драки попросили покинуть отель в Турции.