Москва, 14 февраля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на купянском направлении до 70 солдат противника, сообщили 14 февраля в Министерстве обороны.

Станислав Красильников/ТАСС Военнослужащие ВС России во время боевой работы расчетов буксируемых гаубиц Д-30

Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и военной технике противника в районах Новоселовского (ЛНР), Двуречной, Табаевки, Песчаного и Берестового (Харьковская область), рассказали в ведомстве.

Было уничтожено девять единиц техники — пять пикапов, три автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».

Накануне, 13 февраля, в Министерстве обороны сообщили об уничтожении 30 военнослужащих ВСУ на купянском направлении.