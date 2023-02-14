Москва, 14 февраля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла поправки о продолжении обучения в вузах и колледжах жителей ДНР и ЛНР, вернувшихся после мобилизации, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО

Бойцы Вооруженных сил России, Народной милиции, а также мобилизованные из числа студентов, обучавшиеся на платных отделениях вузов и колледжей, смогут при увольнении с военной службы перейти с платного обучения на бесплатное в организациях, в которых они ранее проходили обучение по соответствующим образовательным программам.

Воспользоваться преференцией смогут студенты из числа жителей ЛНР и ДНР.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия») заявил, что для этой категории граждан нужно создать «максимально комфортные условия, предоставив возможность обучаться на бюджетном отделении, вне зависимости от того, с какой формы обучения они уходили в Народную милицию Луганской и Донецкой Народных Республик».

Госдума также во втором и в третьем чтениях приняла закон об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в образовательную и научную систему России.