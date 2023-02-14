Москва, 14 февраля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на донецком направлении более 60 военных ВСУ, сообщили 14 февраля в Министерстве обороны РФ.

Станислав Красильников/ТАСС Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО

«На донецком направлении в ходе наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, были уничтожены четыре автомобиля, четыре гаубицы «Мста-Б» и установка РСЗО «Град».

Также в районе Авдеевки уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее российские войска поразили пункт ремонта и восстановления украинского вооружения и военной техники у города Славянска в ДНР.

Также 10 февраля в Минобороны заявили об уничтожении двух складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ у Славянска и Авдеевки.