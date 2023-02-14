Варшава, 14 февраля, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Из министерства иностранных дел Польши уволили всех выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Об этом 14 февраля заявил глава ведомства Збигнев Рау в интервью Gazeta Polska Codziennie.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Здание министерства иностранных дел Польши в Варшаве

«Нам удалось закрыть очень важный процесс, который является частью широко понимаемой декоммунизации», — сказал Рау.

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По его словам, среди сотрудников польского МИД выпускников МГИМО нет уже в течение двух месяцев. При этом он не уточнил, сколько выпускников московского вуза были уволены.

Он добавил, что МГИМО «был частью великого проекта советского империализма» и «инвестицией в функционирование российского империализма».