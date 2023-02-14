Балашиха, Московская область, 14 февраля, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Коляска с грудным ребёнком упала на рельсы перед приближающимся поездом в городе Балашихе. Об этом сообщает 14 февраля пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Евгений Одиноков/РИА Новости Железная дорога

Инцидент произошёл во второй половине дня 13 февраля на железнодорожной платформе «Заря» Горьковского направления Московской железной дороги.

«Машинист применил экстренное торможение и предотвратил наезд на малолетнего», — отметили в прокуратуре.

Ведомство проводит проверку по факту происшествия.

В коляске находился 4-месячный ребёнок. Мать отвлеклась и не заметила, как коляска упала с платформы. Машинист сумел остановить состав в «миллиметрах от младенца», ребёнок не пострадал, сообщают очевидцы в социальных сетях.