Госдума приняла закон об интеграции новых регионов в систему образования РФ
Госдума приняла закон об интеграции новых регионов в систему образования России
Москва, 14 февраля, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в образовательную и научную систему России, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.
«Принятия данного законопроекта очень ждут наши субъекты. Мы, действительно, перед тем, как согласовать все нормы, отработать все нормы, о которых мы сегодня говорим, провели очень много встреч непосредственно в Луганской, Донецкой Народных Республиках, в Запорожье, в Херсонской области», — сказала в ходе заседания глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»).
Устанавливаются нормы, обеспечивающие соответствие образовательных и образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий. Законопроектом деятельность в образовательных организациях и научных учреждениях приводится в соответствие с расположенными в России.
Прописываются особенности организации государственной итоговой аттестации и приема на обучение. Так, согласно документу, прием на обучение в вузы, расположенные на территориях четырех новых регионов России, будет происходить в рамках контрольных цифр приема на обучение, а также за счет средств физических и (или) юридических лиц по программам бакалавриата, программам специалитета в 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27 учебных годах по результатам вступительных испытаний, проводящихся в школах самостоятельно, или единого государственного экзамена (ЕГЭ) по выбору поступающих. А по программам магистратуры, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки — по результатам вступительных испытаний, которые проведут организации, осуществляющее образовательную деятельность, самостоятельно.
Устанавливается признание полученных на новых территориях образования, образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий.
Иностранные организации, осуществляющие образовательную деятельность по месту нахождения своих филиалов на новых территориях, прекращают свою деятельность не позднее 1 июля 2023 года.
Законом устанавливается осуществление образовательными и научными организациями своей деятельности по законам РФ на основе предоставляемой Рособрнадзором временной лицензии, которая будет действовать до получения бессрочной лицензии, но не позднее 1 января 2026 года. До 1 января 2025 года устанавливается переходный период, в течение которого предусматривается осуществление деятельности на основании лицензий, полученных до принятия новых территорий в состав Российской Федерации. То же касается и свидетельств о государственной аккредитации образовательной деятельности.