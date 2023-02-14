Москва, 14 февраля, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в образовательную и научную систему России, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

«Принятия данного законопроекта очень ждут наши субъекты. Мы, действительно, перед тем, как согласовать все нормы, отработать все нормы, о которых мы сегодня говорим, провели очень много встреч непосредственно в Луганской, Донецкой Народных Республиках, в Запорожье, в Херсонской области», — сказала в ходе заседания глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»).

Устанавливаются нормы, обеспечивающие соответствие образовательных и образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий. Законопроектом деятельность в образовательных организациях и научных учреждениях приводится в соответствие с расположенными в России.

Прописываются особенности организации государственной итоговой аттестации и приема на обучение. Так, согласно документу, прием на обучение в вузы, расположенные на территориях четырех новых регионов России, будет происходить в рамках контрольных цифр приема на обучение, а также за счет средств физических и (или) юридических лиц по программам бакалавриата, программам специалитета в 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27 учебных годах по результатам вступительных испытаний, проводящихся в школах самостоятельно, или единого государственного экзамена (ЕГЭ) по выбору поступающих. А по программам магистратуры, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки — по результатам вступительных испытаний, которые проведут организации, осуществляющее образовательную деятельность, самостоятельно.

Устанавливается признание полученных на новых территориях образования, образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий.

Иностранные организации, осуществляющие образовательную деятельность по месту нахождения своих филиалов на новых территориях, прекращают свою деятельность не позднее 1 июля 2023 года.

Законом устанавливается осуществление образовательными и научными организациями своей деятельности по законам РФ на основе предоставляемой Рособрнадзором временной лицензии, которая будет действовать до получения бессрочной лицензии, но не позднее 1 января 2026 года. До 1 января 2025 года устанавливается переходный период, в течение которого предусматривается осуществление деятельности на основании лицензий, полученных до принятия новых территорий в состав Российской Федерации. То же касается и свидетельств о государственной аккредитации образовательной деятельности.