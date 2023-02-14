Москва, 14 февраля, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) прорабатывает вариант проведения серии товарищеских матчей сборной России с клубами бразильской серии А. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Согласно опубликованным данным, игры планируются во время паузы на международные матчи, которая продлится с 20 по 30 марта.

Алексей Филиппов/РИА Новости Футбольный матч

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Отмечается, что союз также рассматривает возможность участия в турне юношеской сборной. Договоренности пока не достигнуты.

Как сообщало ИА REGNUM, футболистов ярославского «Шинника» и украинского «Миная» заставляют покинуть отель в Турции, в котором произошла массовая драка.