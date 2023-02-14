Анкара, 14 февраля, 2023, 14:31 — ИА Регнум. В Турции число погибших при землетрясениях возросло до 31 974 человек, сообщает 14 февраля управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Дмитрий Сухов ИА REGNUM Последствия землетрясения в Турции

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что извлечь живыми из-под завалов зданий удалось более восьми тысяч человек. Пострадавшими числятся свыше 81 тысячи жителей, основная часть пациентов выписана из больниц.

Эрдоган поблагодарил страны, которые оказали поддержку Турции, пострадавшей 6 февраля от двух землетрясений магнитудами 7,7 и 7,6.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля из-под завалов в провинции Адыяман на юго-востоке Турции извлекли живым 18-летнего юношу. Его нашли спустя 198 часов в здании, которое продолжало рушиться в ходе спасательных работ.