Москва, 14 февраля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. В России впервые за семь лет снизилось количество случаев хищения денег с банковских счетов. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба Центрального банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

По её информации, в 2022 году количество операций без согласия клиентов в сравнении с 2021 годом уменьшилось на 15,31% (до 877 тысяч).

Отмечается, что в 2022 году Банк России инициировал блокирование свыше 756 тысяч мошеннических телефонных номеров, что в четыре с лишним раза больше, чем в 2021 году.

Уточняется, что, несмотря на рост объёма денежных переводов (на 39%, до 1458,6 трлн рублей), размер ущерба от действий мошенников увеличился незначительно (на 4,29%, до 14,2 млрд рублей). В 2022 году мошенники стали активно использовать для хищения денег социальные сети и мобильные приложения, пояснили в пресс-службе.