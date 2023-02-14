Москва, 14 февраля, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Мужчины в возрасте от 25 до 44 лет со средним образованием и достатком, проживающие в городе, наиболее подвержены уловкам мошенников. Об этом говорится в опубликованном 14 февраля обзоре Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мужчина у банкомата

В ЦБ отметили, что финансовые мошенники способны обмануть любого человека вне зависимости от его возраста и статуса, однако имеющиеся в распоряжении регулятора данные позволяют составить портрет клиента банка, наиболее уязвимого для обмана.

Это работающий мужчина со средним уровнем дохода и средним образованием, который проживает в городе. Ему от 25 до 44 лет, он активно пользуется банковскими онлайн-сервисами.

Выяснилось также, что в 50,4% случаев от действий мошенников страдают мужчины, в 49,6% случаев — женщины. Три четверти случаев обмана происходят в городе, четверть — на селе.

Людей в возрасте от 25 до 44 лет мошенники обманывают в 37,4% случаев. На возрастную категорию от 45 до 64 лет приходится 29% случаев, на категорию старше 65 лет — 15,7%.

Не сталкивались с мошенниками 58,2% клиентов банков, а пострадали от их действий 3,5%. В 31,8% случаев хищения в результате действий мошенников не произошло.

По данным ЦБ, в половине случаев пострадавший добровольно переводит мошенникам деньги или передаёт им данные, позволяющие совершить хищение.