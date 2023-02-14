Цицикар, Китай, 14 февраля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. В небе над городом Цицикар китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян жители заметили несколько светящихся шаров, происхождение которых пока неизвестно, говорится 14 февраля в материалах государственной китайской газеты «Хуаньцю шибао».

(сс) NewSpeaks Цицикар. Китай

Согласно публикации, 13 февраля житель города Цицикар случайно заметил в небе цепочку быстро летящих объектов. По его словам, летящие спереди объекты загорались один за другим, а в конце связки — поочередно гасли. Объект не был похож на обычного воздушного змея, утверждает очевидец.

Другие местные жители отмечают, что никогда раньше подобного не видели, объект не издавал звуков, летел очень высоко и излучал яркий свет.

Сотрудники городского метеобюро не нашли объяснений случившемуся, а в канцелярии противовоздушной обороны Цицикара не получали никаких оповещений о проведении учений или тренировок. При этом жителей просят не беспокоиться из-за ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля, по данным газеты Global Times, на востоке Китая был обнаружен неопознанный летающий объект. Местных рыбаков попросили соблюдать правила безопасности и по возможности сделать фотографии, если обломки сбитого неопознанного объекта упадут рядом с рыбацкой лодкой.