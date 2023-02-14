Анкара, 14 февраля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Ярославский футбольный клуб «Шинник», который в 2022 году перечислял выручку от домашнего матча на нужды мобилизованных и военнослужащих земляков, участвующих в СВО на Украине, оказался в центре скандала с массовой дракой в турецком отеле Royal Seginus. По данным российских и турецких СМИ, его намеренно спровоцировали украинские футболисты клуба «Минай» на национальной почве с милитаристским уклоном.

Цитата из к/ф «Майор Гром». реж Владимир Беседин. 2017. Россия Оригинальная драка

Якобы все началось с того, что вечером 13 февраля несколько представителей украинского клуба «Минай» подошли к начальнику ярославского «Шинника» с требованием спеть украинский гимн. Отказ спровоцировал конфликт, в который пришлось вмешаться сотрудникам отеля, но погасить пыл удалось не сразу. Несколько представителей украинского клуба решили выместить эмоции на одном из футболистов «Шинника», который по воле случая оказался в одном лифте с украинскими спортсменами.

Начавшаяся экзекуция переросла в массовую потасовку: когда лифт приехал на этаж, там стояла группа ярославских футболистов. Не обошлось без привлечения медиков и полиции. По свидетельству очевидцев, разовые стычки продолжились и организаторами сборов, а также сотрудниками отеля, было принято решение отселить как российский клуб, так и украинскую команду.

«Шинник» — российский футбольный клуб из Ярославля. Основан 15 января 1957 года. В 1957–1960 годах носил название «Химик». Домашние матчи проводит на стадионе «Шинник».

Официальных комментариев корреспонденту ИА REGNUM получить пока не удалось. В ярославском клубе сообщили, что в скором времени опубликуют официальное заявление. Но российские футболисты анонимно сообщают, что украинцы из команды «Минай» знали о прибытии русской команды в отель и специально готовились к драке, провоцируя их проукраинскими лозунгами, интересовались, почему спортсмены не выходят на митинги против российской спецоперации на Украине. Что касается ярославского футболиста, то в лифте его избили якобы только за то, что он говорил по-русски.

Всего, по данным телеграм-канала bazabazon, по итогам драки пострадали четверо российских футболистов, но об их состоянии известно мало. По словам участников конфликта, у нескольких ярославских игроков подозрения на переломы. Среди других повреждений — рассечение губы и подозрение на ушиб ребер.

«Шинник» проводит тренировочный сбор в Анталье. Мы начали расследование, выясняем все обстоятельства происшествия», — сообщил ТАСС гендиректор клуба Сергей Кулаков.

Тем временем болельщики недоумевают, почему украинские футболисты по турецким отелям разъезжают, а не воюют в составе ВСУ.

«Удивляться тут, конечно, нечему, война идёт. Однако пожелаем патриотическим украинским футболистам как можно скорее поехать демонстрировать свой патриотизм в стройных рядах очередной волны мобилизованных в боевые порядки под стратегическим городом Бахмут (Артёмовск. — Прим. ИА REGNUM). Правда, в футбол они после этого играть уже не смогут. Потому что ноги им поотрывает», — прокомментировал конфликт известный телеграм-канал readovka.

Источник ИА REGNUM в турецких СМИ известил 14 февраля, что местные журналисты умалчивают об истории с дракой футболистов из России и с Украины, а Союз турецких отелей просит СМИ не раздувать новость, чтобы не подрывать репутацию. Утверждается, что администраторы отеля, допустившие совместное проживание россиян с украинцами, наказаны.

Как сообщало ИА REGNUM, о массовой драке украинских и российских футболистов в турецком отеле проинформировал телеграм-канал Baza. Уточняется, что представитель российского клуба предложил украинцам пройти на улицу и «разобраться раз на раз», но в конфликт вмешались сотрудники Royal Seginus.

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