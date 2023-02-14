Москва, 14 февраля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон об обеспечении пенсионных прав граждан, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

С 1 марта 2023 года на новых территориях пенсии будут устанавливаться и выплачиваться в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для получения пенсии следует обратиться с заявлением.

Что касается расчета пенсий в новых регионах, было принято решение, что в качестве средней цифры будут взяты средние зарплаты в соседних с ними регионах: соответственно, для Донецкой и Луганской Народных Республик это 40 тыс. 183 рубля (ориентиром послужила Ростовская область), для Херсонской и Запорожской областей — 37 тыс. 315 рублей (ориентиром был Крым).

При этом предусмотрена выплата пенсий наличными, что отличает эти четыре региона от других субъектов РФ.

Кроме того, ожидается, что правительство даст новым регионам РФ десять лет для перехода на российский пенсионный возраст — до конца 2032 года. Так, в ДНР и ЛНР возраст выхода на пенсию составлял для женщин 55 лет, 60 лет — для мужчин, в Херсонской и Запорожской областях пенсионный возраст для мужчин и женщин наступал в 60 лет. Жители, не достигшие общероссийского пенсионного возраста, в ближайшее время будут выходить на пенсию по старым правилам, с постепенным повышением возрастного параметра, уточнили в Минтруде.