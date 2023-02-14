Москва, 14 февраля, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон об особенностях социальной защиты на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Александр Река/ТАСС Луганск

Предусматривается установление новыми субъектами РФ особенностей осуществления мер социальной защиты (поддержки), которые предоставлялись по состоянию на 30 сентября 2022 года, в случае если такие меры социальной защиты (поддержки) не предусмотрены законодательством Российской Федерации или их размер и объем превышает установленный в Российской Федерации.

Прописывается осуществление государственной социальной помощи малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми на основании социального контракта с 1 января 2024 года в порядке, размерах, объеме и на условиях, которые предусмотрены законодательством РФ, с учетом установленных особенностей.

Фиксируется сохранение права ветеранам, инвалидам, ликвидаторам аварий на Чернобыльской АЭС и на производственном объединении «Маяк», а также жителям зараженных территорий на ежемесячную денежную выплату, которая предоставляется с 1 марта 2023 года, но не ранее чем со дня возникновения права на ее получение. Гражданам, которые с 1 марта 2023 г. приобретут, право на ежемесячную денежную выплату, она в 2023 году назначается без удержания из размера начисленной ежемесячной денежной выплаты стоимости набора социальных услуг. Лица вправе обратиться до 1 октября 2023 года с заявлением о предоставлении набора социальных услуг (социальной услуги) в соответствии с ФЗ «О государственной социальной помощи» начиная с 1 января 2024 г.

Также фиксируются меры социальной поддержки, предоставляемые инвалидам войны, ветеранам, гражданам из числа военнослужащих и членов их семей (например, из числа военнослужащих Вооруженных сил ДНР, воинских формирований и органов ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ЛНР, лиц, приравненных к военнослужащим в соответствии с законодательством, действовавшим на территориях указанных республик по состоянию на 30 сентября 2022 года, которые выполняли задачи органов государственной власти ДНР и ЛНР в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года и стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы.

Прописывается приравнивание граждан, проживающих на новых территориях и имеющих статус Почетный донор Украины к лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», с предоставлением им мер социальной поддержки, установленных для данной категории ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов».

Меняются сроки действия ряда документов. Так, до 1 января 2026 года устанавливается срок действия бессрочных документов в связи с установлением инвалидности, выданных на территориях новых субъектов РФ или Украины до 1 марта 2023 года. Документы, срок действия которых истекает (истек) в период с 24 февраля 2022 года до 1 января 2024 года, будут действовать до 1 января 2024 года. При этом сохраняют действие ранее установленные группы инвалидности.

Прописывается величина прожиточного минимума на новых территориях с использованием коэффициента региональной дифференциации: на 2023 год: в ДНР и ЛНР устанавливается в размере 0,78, а на территориях Запорожской и Херсонской областей — в размере 0,81; на 2024 год: в ДНР и ЛНР — в размере 0,94, а на территориях Запорожской и Херсонской областей — в размере 0,97.