Москва, 14 февраля, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Александр Димитровский ИА REGNUM Мариуполь, ДНР

Уже с 1 марта 2023 года проживающие на новых территориях смогут получать выплаты по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — в порядке, размерах, объеме и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, а также с учетом установленных особенностей.

В числе таких особенностей то, что документы, составленные на украинском языке, принимаются без перевода на русский язык. При исчислении выплат заработок, указанный в национальной денежной единице Украины — гривнах, а также ранее назначенные гражданину выплаты, размер которых был установлен в национальной денежной единице Украины — гривнах, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на 30 сентября 2022 года.

В страховой стаж для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам засчитываются периоды работы и иной деятельности, в течение которых застрахованное лицо подлежало общеобязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с действовавшими до 1 марта 2023 года актами ДНР и ЛНР, а для граждан, проживающих на территориях Запорожской и Херсонской областей — периоды работы застрахованного лица по трудовому договору, замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы на указанных территориях в период с 30 сентября 2022 года до 1 марта 2023 года.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале отметил, что российские граждане из Луганской, Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей должны получать социальную поддержку и чувствовать себя защищёнными так же, как и в других регионах Российской Федерации.