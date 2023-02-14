Анкара, 14 февраля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Футболистов ярославского «Шинника» и украинского «Миная» заставляют покинуть отель в Турции, в котором произошла массовая драка. Об этом 14 февраля сообщил журналист Сергей Ильёв в Telegram-канале.

Антон Денисов/РИА Новости Футболисты

«Уже приезжал российский консул в Анталье Александр Рюмков, он общался с ярославцами. Дело пошло наверх», — говорится в сообщении.

Отмечается, что игроки «Шинника» требуют, чтобы украинский футболист, начавший разборки и поднявший руку на человека, который намного его старше, извинился. Речь идёт о начальнике команды «Шинника» Сергее Константинове.

Также он рассказал, что сразу четверо игроков «Миная» поймали защитника «Шинника» Даниила Петрунина в лифте и начали его избивать.

Также отмечается, что на фоне этого находящиеся в Турции российские клубы консолидировались и готовы приехать «по первому зову» — из «Енисея», «Волги», «Торпедо», «Алании», хабаровского СКА и других команд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в турецком отеле произошла массовая драка между российскими футболистами из «Шинника» и украинскими игроками клуба «Минай».