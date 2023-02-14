Донецк, 14 февраля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Ожесточённые бои идут в западной части Марьинки. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа расчетов гаубиц Д-20 в зоне проведения СВО

По его словам, в западной части этого населённого пункта продолжаются ожесточённые бои.

«Но это тоже вселяет определенную надежду с выходом потом уже на новые дистанции», — заявил он.

Ранее Пушилин сообщал о том, что ожесточённые бои сейчас идут также в юго-восточной части Угледара.