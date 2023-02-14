ДНР, 14 февраля, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Контроль над селом Парасковиевка, которое расположено на севере от Артёмовска, перекроет ВСУ дорогу на город Часов Яр, сообщил 14 февраля в эфире Первого канала временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Константин Михальчевский/РИА Новости Работа артиллерии в зоне проведения СВО

По его словам, дорога на Часов Яр является последним направлением снабжения ВСУ.

Также Пушилин заявил, что в селе Парасковиевка в настоящее время идут ожесточённые бои.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что российские военные перерезали пути отхода частей ВСУ в Парасковиевке близ Артёмовска.

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