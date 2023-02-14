Вооружённые силы РФ ведут ожесточённые бои в юго-восточной части Угледара
Пушилин рассказал об ожесточенных боях в юго-восточной части Угледара
Донецк, 14 февраля, 2023, 13:56 — ИА Регнум. В юго-восточной части Угледара сейчас идут ожесточённые бои и есть определенные успехи. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.
РИА Новости
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По его словам, на угледарском направлении развернулись боевые действия в юго-восточной части Угледара.
Пушилин уточнил, что на этом участке очень тяжело, проходят очень ожесточенные бои.
«Но тем не менее мы видим определенные успехи», — добавил он.
Ранее Пушилин рассказал об ожесточенных боях на северных подступах к Артёмовску.