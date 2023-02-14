Донецк, 14 февраля, 2023, 13:56 — ИА Регнум. В юго-восточной части Угледара сейчас идут ожесточённые бои и есть определенные успехи. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

РИА Новости Боевая работа танка Т-72 в зоне проведения СВО

По его словам, на угледарском направлении развернулись боевые действия в юго-восточной части Угледара.

Пушилин уточнил, что на этом участке очень тяжело, проходят очень ожесточенные бои.

«Но тем не менее мы видим определенные успехи», — добавил он.

Ранее Пушилин рассказал об ожесточенных боях на северных подступах к Артёмовску.