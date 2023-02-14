Средняя величина пенсии в России выросла на 14%
РБК: размер средней пенсии в России вырос до 20,7 тысячи рублей
Москва, 14 февраля, 2023, 13:50 — ИА Регнум. По итогам 2022 года средний размер страховой пенсии по старости в России вырос на 14% (почти до 20,7 тысячи рублей в месяц), передает 14 февраля РБК со ссылкой на данные Социального фонда России.
Число получателей указанного вида пенсии сократилось по итогам года на 232 тысячи человек, или на 0,6% (до 41,78 миллиона человек).
Размер социальных выплат по итогам года вырос на 18,9% (до 12,1 тысячи рублей), выплат по инвалидности — на 13% (до 12,5 тысячи рублей).
Все указанные виды пенсий и выплат выросли больше, чем на уровень инфляции, сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Соцфонде также сообщили, что в 2022 году было зафиксировано резкое уменьшение числа работающих пенсионеров — на 600 тысяч человек, или на 7% (до 7,9 миллиона человек).