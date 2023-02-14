Москва, 14 февраля, 2023, 13:50 — ИА Регнум. По итогам 2022 года средний размер страховой пенсии по старости в России вырос на 14% (почти до 20,7 тысячи рублей в месяц), передает 14 февраля РБК со ссылкой на данные Социального фонда России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Число получателей указанного вида пенсии сократилось по итогам года на 232 тысячи человек, или на 0,6% (до 41,78 миллиона человек).

Размер социальных выплат по итогам года вырос на 18,9% (до 12,1 тысячи рублей), выплат по инвалидности — на 13% (до 12,5 тысячи рублей).

Все указанные виды пенсий и выплат выросли больше, чем на уровень инфляции, сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Соцфонде также сообщили, что в 2022 году было зафиксировано резкое уменьшение числа работающих пенсионеров — на 600 тысяч человек, или на 7% (до 7,9 миллиона человек).