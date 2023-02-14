Москва, 14 февраля, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Председатели наблюдательных советов АНО «Дальневосточные леопарды» и «Амурский тигр» Сергей Иванов и Константин Чуйченко заявили о растущей численности в стране леопардов и тигров. По их мнению, это связано с достаточным финансированием охраны редких видов животных со стороны российских организаций, пишет 14 февраля «Комсомольская правда».

Илья Наймушин/РИА Новости Дальневосточный леопард

По словам Иванова, также занимающего пост спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, и возглавляющего Министерство юстиции Чуйченко, с 2010 года популяция тигров в стране выросла с 390 до как минимум 750, дальневосточных леопардов — с 30 до 130.

Учёные утверждают, что угроза исчезновения редких видов леопардов миновала, отметили руководители организаций.

Также они раскритиковали Всемирный фонд дикой природы (WWF), представители которого ранее заявили о недостаточном уровне финансирования программ по сохранению редких животных.

Иванову и Чуйченко «очень странно» слышать от якобы природоохранных организаций о необходимости дополнительного финансирования, о том, что в России якобы «нет стратегий» по сохранению редких хищников, сказано в сообщении.

«Тот же Всемирный фонд природы (который, кстати, является российской организацией, купившей за деньги франшизу WWF) в последние три года ежегодно тратит на помощь службе охотничьего надзора, администрациям федеральных особо охраняемых природных территорий в охране амурского тигра в том же Приморском крае всего порядка 2–3 млн рублей», — считают учёные.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подвёл итоги 12-летней работы по спасению тигров. Он подчеркнул, что сохранить популяцию удалось благодаря государственным мерам, слаженной и упорной работе учёных, энтузиастов и природоохранных организаций.