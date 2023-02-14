Пекин, 14 февраля, 2023, 13:42 — ИА Регнум. «Мировым лидером» по слежке за другими странами являются США, заявил 14 февраля официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

EPA/WU HONG/ТАСС Ван Вэньбинь

Американцы активно следят в том числе за Европой, не исключая и персональной слежки за политиками, среди которых была Ангела Меркель, напомнил он.

Кроме того, американские хакеры при поддержке Вашингтона занимаются не только слежкой, но и кибератаками, отметил представитель МИД Китая.

Так Ван Вэньбинь прокомментировал высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга, который отметил, что Россия и Китай активизировали разведывательные действия против стран альянса.

Ранее официальный представитель МИД Китая отмечал, что именно у США самая разветвленная и массовая шпионская сеть в мире.

С начала 2022 года американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали над территорией Китая, напомнили в Пекине, комментируя заявления Вашингтона о сбитом над территорией США китайском метеозонде.