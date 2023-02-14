Москва, 14 февраля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Американская пресса пытается «скрестить ежа с ужом» — выдать объективную невозможность въезда в Артёмовск за гуманитарное решение украинского командования запретить доступ в город для невооруженных людей. Об этом ИА REGNUM заявил 14 февраля военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Так он прокомментировал опубликованную The New York Times статью, где со ссылкой на представителей ВСУ утверждалось:

«Группы помощи» и гражданские лица не имеют доступа в Бахмут (так украинская сторона именует Артёмовск) начиная с понедельника… поскольку боевые действия продолжают усиливаться». По оценке New York Times, запрет на доступ гражданских лиц может означать «прелюдию к выводу украинских войск, хотя украинские военные настаивают на том, что они сохраняют контроль над городом».

«На деле же ситуация в следующем: единственная дорога из Часова Яра в Артёмовск простреливается и с севера, и с юга, — со своей стороны разъяснил Онуфриенко. — Передвижение по ней затруднено, и ночью по возможности перебрасываются подкрепления в город, а из города вывозятся раненые. Поэтому, во-первых, ни для кого из гражданских туда нет физической дороги и, во-вторых, нет таких глупцов, которые сейчас ехали бы в Артёмовск, где идут уличные бои».

Поэтому американские СМИ просто констатировали свершившийся факт, при этом свершившийся достаточно давно, так как никто из гражданских в город не въезжает. Налицо искажение реальной картины, отметил собеседник.

Что же касается «прелюдии к выводу войск», то отступление ВСУ объективно определяется характером боевых действий и успехами российских штурмовых подразделений на артёмовском направлении.

«Город окружён с трёх сторон, противник удерживает в основном часть города к западу от реки Бахмутка, при этом его давят с юга, — указал Онуфриенко. — Бои идут непосредственно у городского кладбища и у железнодорожной станции Ступки».

ВС РФ ведут бои на юго-западе за село Красное — оно же Ивановское — и Ступки, а это уже к югу от Часова Яра. «Именно этим определяется скорое отступление остатков гарнизона ВСУ, а вовсе не прелюдией. Наступление идёт достаточно планомерно», — отметил собеседник.

Эксперт резюмировал, что в целом вывод The New York Times о вероятном падении гарнизона Артёмовска верен, однако запрет на въезд «к этому не имеет никакого отношения».

Ранее телеграм-канал WarGonzo военкора Семёна Пегова сообщил, что после освобождения населённого пункта Красная Гора российские штурмовые подразделения также «решили вопрос» и со стратегически важным селом Парасковиевка к северу от Артёмовска. Была перерезана трасса М-03, и в этой связи «удерживать позиции в Парасковиевке для украинской армии равносильно самоубийству».