Анкара, 14 февраля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Молодого мужчину извлекли живым из-под завалов в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. Об этом сообщает 14 февраля Associated Press.

Дмитрий Сухов ИА REGNUM Последствия землетрясения в Турции

18-летний Мухаммед Кафер Четин провёл 198 часов под завалами, образовавшимися после разрушительного землетрясения. Его нашли в здании, которое продолжало рушиться в ходе спасательных работ.

Сначала медики поставили ему капельницу с жидкостью и наложили шейный бандаж. Затем юношу извлекли из-под обломков, накрыли кислородной маской и положили на носилки.

Примерно в это же время в районе Дулкадироглу провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны под завалами нашли живыми двух братьев, 17-летнего Мухаммеда Энеса Йенинара и 21-летнего Баки Йенинара. Их обнаружили с помощью аппаратов теплового сканирования, в поисках помогали две собаки, передаёт агентство Anadolu.

Для спасения братьев потребовалось прорубить пятиметровый тоннель. Молодых людей госпитализировали. Их мать спасли из-под завалов двумя днями ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что более 8 тыс. человек спасены живыми из-под завалов. Пострадали свыше 81 тыс. человек, многих уже выписали из больниц.