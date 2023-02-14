Москва, 14 февраля, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Российские бойцы перерезали пути отхода частей ВСУ в Парасковиевке близ Артемовска, сообщил 14 февраля военный корреспондент Евгений Поддубный.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО

По его словам, участь украинского гарнизона, засевшего в Парасковиевке, фактически предрешена.

«По сообщениям с мест, противник, а это подразделения 125-й бригады теробороны, 24-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ, практически окружен», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие ВСУ в ряде случаев панически бегут со своих позиций в районе Артёмовска, это фиксируют российские военные.

Также отметим, что состоявшееся ранее освобождение населённого пункта Красная Гора в Донецкой Народной Республике является ключом к освобождению Артёмовска.

Военные Украины запретили с 13 февраля въезд в Артемовск. По мнению авторов The New York Times, это может быть «прелюдией к выводу украинских войск из города».

Читайте также: ВСУ закрыли Артемовск для въезда волонтёров и гражданских лиц