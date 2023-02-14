Военкор заявил об окружении 1,5 тыс. военных ВСУ на севере Артемовска
Военкор Поддубный заявил об окружении гарнизона ВСУ на севере Артёмовска
Москва, 14 февраля, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Российские бойцы перерезали пути отхода частей ВСУ в Парасковиевке близ Артемовска, сообщил 14 февраля военный корреспондент Евгений Поддубный.
По его словам, участь украинского гарнизона, засевшего в Парасковиевке, фактически предрешена.
Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие ВСУ в ряде случаев панически бегут со своих позиций в районе Артёмовска, это фиксируют российские военные.
Также отметим, что состоявшееся ранее освобождение населённого пункта Красная Гора в Донецкой Народной Республике является ключом к освобождению Артёмовска.
Военные Украины запретили с 13 февраля въезд в Артемовск. По мнению авторов The New York Times, это может быть «прелюдией к выводу украинских войск из города».
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